Prasówka Gdynia 24.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdyni nie minęło Cię nic ważnego

Jak co roku Inspekcja Handlowa prowadziła na terenie całego kraju losowe kontrole stacji paliw, pod kątem spełniania wymogów cztery rodzajów paliw ciekłych: oleju napędowego, benzyny, gazu LPG oraz biopaliwa. Najwięcej nieprawidłowości odnotowano w województwach: podlaskim – 5,88 proc. zbadanych próbek., zachodniopomorskim – 5,66 proc. i kujawsko-pomorskim – 4,92 proc. Inspektorzy skontrolowali także 520 stacji, na które skarżyli się kierowcy oraz wytypowanych przez organy ścigania.

Wizyta Roberta Biedronia w Gdyni [24.06.2020] to kolejny etap prowadzonej przez niego kampanii prezydenckiej na Pomorzu. Wcześniej kandydat na prezydenta RP gościł w Słupsku, natomiast po Gdyni odwiedzi jeszcze Sztum. To kolejny z kandydatów na prezydenta, który odwiedził Gdynię.

W Trójmieście można już korzystać z pierwszych kąpielisk. Kolejne szykują się do otwarcia. Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy, a na terenie plaż obowiązują szczególne środki ostrożności. Najważniejsza zasada to zachowywanie dystansu społecznego.

Gdyby Kacper Płażyński i Donald Tus byli kobietami, to jakby wyglądali? Sprawdziliśmy! W niektórych przypadakch efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania. Od niedawna do łask powróciła aplikacja FaceApp za pomocą, której możemy zmienić nie tylko wiek wybranej osoby, fryzurę, zarost, czy makijaż, ale także...płeć. Jak w wersji żeńskiej wyglądają znane postacie z Pomorza? Przekonajcie się sami. Zapraszamy do galerii z przymrużeniem oka. Liczymy na Wasze poczucie humoru! Samych bohaterów zdjęć także.