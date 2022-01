Prasówka Gdynia 22.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdyni nie minęło Cię nic ważnego

Stopień ostrzeżenia hydrologicznego dla Zalewu Wiślanego i Żuław został podniesiony z 2 do 3. Oznacza to, że poziom wody może przekraczać stany alarmowe. W Gdyni i Ustce „cofka” daje się we znaki nabrzeżom. Za wydziałem nawigacyjnym gdyńskiej uczelni morskiej strażacy rozłożyli zapory przeciwpowodziowe. Meteorolodzy wydali ostrzeżenie przed sztormem. Trudna sytuacja jest spowodowana utrzymującym się od kilku dni silnym wiatrem z północy.