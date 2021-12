Prasówka Gdynia 21.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdyni nie minęło Cię nic ważnego

W poniedziałek, 20 grudnia br. podczas 49. sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni przyjęli plan finansowy na 2022 rok. W przyszłym roku w budżecie województwa pomorskiego na wydatki będzie przeznaczone ponad 1,3 mld zł, natomiast dochody wyniosą około 1,2 mld zł. Deficyt budżetowy wyniesie 67 mln zł. Budżet został przedstawiony radnym przez skarbnika województwa pomorskiego, Henryka Halmanna.

Mamy niezawodny przepis na paszteciki z kapustą i grzybami. To pyszny dodatek do wigilijnego barszczu. Kruche, drożdżowe ciasto wypełnione farszem z kapusty kiszonej i suszonych grzybów leśnych z pewnością zasmakuje każdemu. Możesz podać je na ciepło lub jako zimną przekąskę. Zobacz, jakie to proste. Podpowiadamy, jak łatwo wykonać paszteciki w domu krok po kroku. Sprawdź przepis!