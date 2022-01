Prasówka Gdynia 20.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdyni nie minęło Cię nic ważnego

Ministerstwo Zdrowia w środę, 19.01.2022 roku podało, że w ciągu minionej doby w naszym kraju przybyło ponad 30 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Ponad 2300 to mieszkańcy województwa pomorskiego. Sprawdziliśmy, jak te dane rozkładają się na poszczególne powiaty.

Przedstawiciele kierowców komunikacji miejskiej w Gdyni w związku ze zwiększającą się liczbą przypadków zachorowań na koronawirusa zwrócili się we wtorek 18 stycznia do władz Gdyni o przywrócenie stref buforowych w pojazdach i zaprzestanie sprzedaży w nich biletów. Postulat ten został spełniony tylko połowicznie. Może to spowodować w najbliższych dniach kolejny, poważny konflikt w komunikacji miejskiej w Gdyni.