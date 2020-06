Prasówka Gdynia 17.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdyni nie minęło Cię nic ważnego

Trwają eliminacje do Miss Polonia 2020 OPEN! Zobacz kandydatki, które chcą stanąć w szranki o tytuł najpiękniejszej i koronę Miss Polonia 2020. Głosowanie w zależności od grupy trwa do niedzieli 21 czerwca (grupa A), lub do poniedziałku, 22 czerwca do godziny 23:59 (grupa B)!

Dżem kupowany dwa lata temu przez Rafała Trzaskowskiego stał się tematem, który wzięły pod lupę "Wiadomości" TVP. Redaktor Telewizji Polskiej Adrian Gąbka zapytał Trzaskowskiego o jego wizycie na jarmarku i zakup dżemu, w chwili gdy z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej odbywała się defilada. Co na to kandydat na prezydenta i internauci? Dżem Trzaskowskiego spowodował, że sieć zalały memy. Zobacz je w galerii.

Za ile kupimy mieszkanie w Gdyni? Odpowiedź na to pytanie nie należy wcale do najłatwiejszych, bowiem zależy od kilku czynników, w tym od jego metrażu oraz umiejscowienia! To ostatnie chyba nikogo nie dziwi, bo od lat powszechnie wiadomo, że są ulice, które cieszą się największą popularnością i to właśnie tam zapłacimy najwięcej za metr kwadratowy. Podaje się, że najmniej za metr w Gdyni, bowiem jedynie 5 181 zł, zapłacimy przy ulicy Beskidzkiej. Pamiętajmy jednak, że są też ulice, gdzie trzeba zapłacić znacznie więcej. Które gdyńskie ulice należą do najdroższych?