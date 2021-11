Prasówka Gdynia 16.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdyni nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Gdynia 16.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Zbliża się okres jesienno-zimowy, w którym szczególnie zagrożeni są ludzie dotknięci kryzysem bezdomności. W Gdyni rusza kilkudniowa akcja szczepień skierowana właśnie do nich. Pracownicy gdyńskiego MOPS-u, na co dzień pracujący z ludźmi, którzy zmagają się z tym kryzysem, będą zachęcać ich do zaszczepienia się przeciwko COVID-19.