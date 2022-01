Prasówka Gdynia 16.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdyni nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Gdynia 16.01: top 3 artykuły z wczoraj

Gdyńscy radni Platformy Obywatelskiej i miejscy społecznicy apelują do Wojciecha Szczurka o 5-letnie moratorium w sprawie Polanki Redłowskiej. Zorganizują też konsultacje społeczne prowadzone przez niezależnych od miasta ekspertów. Wszystko po to, by przerwać, trwający od lat, impas pomiędzy prezydentem Gdyni, a mieszkańcami, którzy nie chcą na Polance Redłowskiej prywatnego hotelu.