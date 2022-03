Prasówka Gdynia 13.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdyni nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Gdynia 13.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia już w pierwszej połowie strzeliła dziś Odrze trzy bramki, w drugiej części gry bez problemu utrzymała prowadzenie i ostatecznie triumfowała w Opolu 3:1 (3:0). Żółto-niebiescy dominowali na boisku, potwierdzając, że są dobrze przygotowani do drugiej części sezonu, a ich celem nadal jest bezpośredni awans do ekstraklasy. Dla arkowców było to już czwarte z rzędu, ligowe zwycięstwo.