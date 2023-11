Prasówka 25.11.2023 Gdynia. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Gdyni

Derby Trójmiasta dziś najbardziej kojarzą się z rywalizacją Lechii Gdańsk z Arką Gdynia, bo to dwa najpopularniejsze i najbardziej utytułowane kluby piłkarskie na Pomorzu. Po ponad trzech latach ponownie dojdzie do rywalizacji tych zespołów, choć tym razem na zapleczu PKO Ekstraklasy. Kibice Biało-Zielonych mają zakaz wyjazdowy do końca roku, więc mecz obejrzy około 13-14 tysięcy fanów gospodarzy.