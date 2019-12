Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni pomagają wyjść z bezdomności. Dziesiąte badanie socjodemograficzne ZDJĘCIA

Warunki do życia, gdy nie mają prądu i ogrzewania, są dla nich trudne szczególnie zimą. Dlatego kolejny już raz, kiedy tylko pojawiły się przymrozki, z akcją wsparcia ruszyli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozpoczęło się właśnie dziesiąte badanie socjodemograficzne. Streetworkerzy penetrują miasto i odwiedzają wszystkie miejsca, w których można spotkać bezdomnych. Badanie ma na celu m.in. pozyskanie wiedzy, co musiałoby zmienić się w życiu takich osób, aby zdecydowały się podjąć kroki zmierzające do wyjścia z bezdomności, w tym skorzystania z możliwości, oferowanych przez gminę.

Pracownicy socjalni pytają napotkane osoby m.in. o wykształcenie, źródła dochodu, stan cywilny. Dowiadują się także, jak długo badani są już bezdomni oraz co stało się tego przyczyną. Często są to takie czynniki, jak konflikt rodzinny, brak pracy, niepełnosprawność, uzależnienie. Ankieterzy pytają także o wsparcie, jakiego potrzebują bezdomni. W razie potrzeby udzielają natychmiastowej, bezpośredniej pomocy. W Gdyni to pracochłonne zadanie realizują zespół Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS, wolontariusze oraz pracownicy schronisk i organizacji pozarządowych, Straż Miejska, policja i Straż Graniczna. Celem jest nie tylko dotarcie do osób bezdomnych i ich policzenie, ale także poinformowanie, jaki rodzaj pomoc mogą otrzymać w gdyńskich placówkach.