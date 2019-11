Pracownicy gdyńskiego PEWiK edukowali dzieci, aby nie wrzucały śmieci do muszli klozetowej i zlewu ZDJĘCIA

Akcja miała na celu uświadomić najmłodszych mieszkańców miasta, że toaleta to nie śmietnik, a do sieci kanalizacyjnej nie powinno się wyrzucać odpadów. Przedstawiciele PEWiK opowiadali, że zapchanie rur śmieciami może mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje.

- To dla nas bardzo ważne - mówi Anna Szpajer z biura zarządu PEWiK. - Usuwamy codziennie przynajmniej kilka awarii z tym związanych. Takie sytuacje zawsze generują koszty i są zwyczajnie nieprzyjemne. Dlatego zorganizowaliśmy piknik edukacyjny. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach. Zaskakiwali nas swoją świadomością. Mamy nadzieję, że świadomość młodych gdynian jeszcze wzrośnie, a zdobytą wiedzę zaniosą do domów i przekażą ją dalej.

Odpady, które przedostają się do sieci kanalizacyjnej, zapychają i niszczą rury. Stają się przyczyną poważnych i kosztownych awarii. Zator może doprowadzić do cofnięcia się ścieków i zalania mieszkania, piwnicy, ogrodu, lub ulicy. To z kolei powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Śmieci trafiające do toalety są najczęstszą przyczyną zakłóceń w pracy sieci kanalizacji ulicznej i oczyszczalni. Negatywnie wpływają też na proces oczyszczania ścieków.