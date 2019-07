Powraca temat zamkniętych, przyszkolnych boisk. Tym razem winni są wandale, a cierpią mieszkańcy Obłuża

Przedstawiciele Urzędu Miasta Gdyni podkreślają, że boisko dostępne jest w godzinach pracy szkoły, czyli od godz. 6 do godz. 17 w okresie wakacyjnym. W weekendy natomiast wejdziemy na nie bez przeszkód o każdej porze. Takie ramy czasowe spowodowane są troską o stan obiektu.

Tak jest w przypadku nowoczesnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 na ul. Cechowej na Obłużu. Dostępu do placu gry późnym popołudniem i wieczorem broni zakluczona bramka. W efekcie tego mieszkańcy mogą tylko pomarzyć o pograniu z dzieckiem w piłkę po pracy w dni robocze. Wyraz swojemu niezadowoleniu rodzice dzieci dali już na portalach społecznościowych.

Już w przeszłości różnie z tym bywało, co udowodnił reporter „Kuriera Gdyńskiego” , odwiedzając w 2016 roku każde z przyszkolnych boisk w Gdyni. Od tego czasu miało być już tylko lepiej. Tym bardziej, że gdyńskie boiska dużymi nakładami finansowymi są sukcesywnie przebudowywane. Na wielu z nich pojawiła się sztuczna trawa. Niestety, w kwestii dostępności boisk mieszkańcy natrafiają na kolejne problemy i nam je sygnalizują. Jak się okazuje, ze względu na działalność wandali część obiektów może być znowu zamykana po południu i wieczorem.

- Umożliwiając mieszkańcom Gdyni korzystanie z boisk szkolnych zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo gdynian i utrzymanie wysokiego standardu remontowanych obiektów sportowych - informuje Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni. - Chcemy, by były one otwarte bez przeszkód, stąd poszukujemy dogodnych rozwiązań, które spełnią nasze wymagania. Z uwagi na dewastację w niektórych przypadkach dostęp jest czasowo ograniczony, co ma zapewnić bezproblemowe użytkowanie boisk przez uczniów już od początku nowego roku szkolnego. Taka sytuacja jest właśnie w Szkole Podstawowej nr 6.

Mieszkańcy nazywają tę sytuację wprost: to komedia.

- Jasno jest do godz. 21, a boisko jest zamknięte już o godz. 17, bo obsługa szkoły nie potrafi sobie poradzić z grupką wandali? - pyta Pan Michał z Obłuża. - Przecież w szkole ciągle ktoś jest. Komisariat policji znajduje się dość blisko, więc nawet, jeśli woźny boi się interweniować i zwrócić uwagę grupie wyrostków, może zawsze wezwać pomoc. Nie przekonuje mnie tłumaczenie, że najnowocześniejsze boisko w dzielnicy ze sztuczną murawą musi być zamykane po południu. Zgodzę się, że w nocy, bo wtedy nic nie widać, nie można grać, a wandale mają pole do popisu. Ale o godz. 17? Przecież w wakacje jest to niemal środek dnia.

Przypomnijmy, że boiska przyszkolne w Gdyni wzięła pod lupę również Najwyższa Izba Kontroli. Sprawdzała ich dostępność dla mieszkańców. Jednym z kontrolowanych boisk było właśnie to przy SP nr 6. W wyniku kontroli NIK nie doszukała się żadnych niedopatrzeń, zarówno odnośnie tego obiektu, jak i w całej Gdyni. W oficjalnym dokumencie stwierdzono wprost, że w trakcie oględzin furtka w ogrodzeniu szkoły prowadząca na teren boisk była otwarta.