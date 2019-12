Port Gdynia uruchomił aplikację mobilną symulującą życie portu ZDJĘCIA

Dzięki aplikacji, podczas zwiedzania Portu Gdynia można zdobywać punkty przyznawane za odwiedzanie wyznaczonych na mapie miejsc oraz za udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w quizie. Za każde odwiedzone miejsce otrzymuje się 100 pkt. Za każdą poprawną odpowiedź w quizie można zdobyć 30 pkt.

- To pierwsza tego typu aplikacja, jeśli chodzi o porty morskie - zaznacza Maciej Bąk, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. - To nasz sposób na komunikację z regionem oraz ludźmi, którzy tutaj mieszkają. Tłumaczymy w niej rolę portu, jak działamy i jakie mamy plany. Ma ona też zachęcać młodych ludzi do interesowania się sprawami portowymi, żeby być może w przyszłości wybrali zawód, który związany będzie z Portem Gdynia. Opisujemy gdyński Port poprzez selekcję najważniejszych jego punktów, po to, żeby powoli wciągać użytkownika w sprawy portowe. Ten projekt to kontynuacja pewnej idei, chcemy być obecni w Centrum Nauki Experyment. Dla odwiedzających dostępne są specjalne symulatory, które przedstawiają pracę w porcie oraz makieta Portu Gdynia, przy której dzieci mogą się pobawić i zaobserwować, jak może działać port.