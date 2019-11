Port Gdynia świętował rocznice odzyskania niepodległości ZDJĘCIA

Biało-czerwona flaga na trasie biegowej w Gdyni

Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim 11.11.2019 roku. 4658 osób do piątku zapisało się do udziału w biegu głównym na 10 km w Gdyni. Kolejne tysiące zgłosiły gotowość do rywalizacji w biegach młodzieżowych i marszach nordic walking. 11 listopada szykuje się kolejne święto bie...