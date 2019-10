Port Gdynia otworzył magazyn wysokiego składowania ZDJĘCIA

- Budowa każdego nowego obiektu portowego świadczy o rozwoju polskiej gospodarki - podkreślał Michał Woś, minister - członek Rady Ministrów. - Jako osoba odpowiedzialna w rządzie za pomoc humanitarną, cieszę się, że możemy wykorzystać ten nowy obiekt do pomocy. Od jutra staną tu kontenery ze sprzętem medycznym. To pierwszy transport, który będzie tutaj magazynowany, jednocześnie największy w historii polskiego rządu transport pomocy humanitarnej. Dla nas to symboliczne, zbudowaliśmy tutaj punkt pokazujący siłę polskiej gospodarki, ale z drugiej strony pamiętamy, że jeszcze 20 lat temu to Polska była biorcą pomocy międzynarodowej.