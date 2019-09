Pomorskie firmy inwestują w innowacje. Kolejne podmioty mają szansę na rozwój w ramach nowego naboru do Szybkiej Ścieżki

Kto może zostać beneficjentem Szybkiej Ścieżki i jak aplikować o wsparcie na rozwój działań badawczo-rozwojowych? Informacje będzie można uzyskać podczas spotkania „NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR”, które odbędzie się 12 września w Gdyni. Do udziału zaproszono przedstawicieli firm, startup-ów oraz naukowców.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego określono 4 inteligentne specjalizacje. Wśród nich znalazły się: technologie offshore i portowo-logistyczne, technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie, a także technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. Region stawia na rozwój instytucji B+R, wyższych uczelni oraz silną kooperację nauki i biznesu. Dobrą platformą do współpracy przedsiębiorców i naukowców oraz rozwijania projektów B+R jest konkurs NCBR Szybka Ścieżka.

Duży wybór konkursów w formule Szybkiej Ścieżki

W ramach Szybkiej Ścieżki o dofinansowanie mogą ubiegać się duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i start-upy. W tym roku po raz pierwszy do konkursu dopuszczono również konsorcja przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Aplikujący do Szybkiej Ścieżki przedsiębiorcy mogą otrzymać od kilkuset tysięcy do ok. 200 mln zł na działalność rozwojową i tworzenie innowacyjnych projektów biznesowych. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 80 procent wartości ich projektu. Pozostałe 20 procent musi pochodzić ze środków własnych. Nabór wniosków będzie trwał od 16 września do 16 grudnia br.