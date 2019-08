Pomorska Inicjatywa Klimatyczna składa do Urzędu Miasta petycję i prosi o szerokie gdyńskie konsultacje na temat postępujących zmian klimatu

W samych projekcie pojawia się pomysł zwołania panelu obywatelskiego, na którym wspólnie będzie można, jak podkreślają inicjatorzy pomysłu, podyskutować na temat ochrony klimatu i zapobiegania katastrofie klimatycznej.

- Popieramy tę inicjatywę, bo wiemy, że Gdynia miewa problemy ze słuchaniem głosu mieszkańców - zaznaczał Łukasz Kowalczuk, Lewica Razem. - Chcemy, by to Rada Miasta z własnej inicjatywy przyjęła taką uchwałę i dopracowała ją według uznania w konsultacjach społecznych. Jeśli jednak to się nie stanie będziemy wnosić ją jako projekt obywatelski. To m.in.: działania w celu osiągnięcia stanu "zero waste" w gospodarce odpadami, zintensyfikowanie działań ograniczających emisyjność gazów, planu naturalnej retencji, zadrzewiania i ogrodów deszczowych, redukcji obszarów "zabetonowanych" w Śródmieściu. Wreszcie plan ograniczania transportu indywidualnego na rzecz transportu zbiorowego. Oczekujemy zorganizowania konsultacji społecznych oraz paneli eksperckich i dalszych prac w komisji ochrony środowiska nad rozwojem tych i innych aspektów przeciwdziałania katastrofie, która dotyczy nas wszystkich niezależnie od opcji politycznych.