Pomorscy pracodawcy protestowali pod biurem posłów PiS ZDJĘCIA

- Przy tych warunkach prowadzenie jakiejkolwiek działalności ma znikomy sens - słyszymy uczestnika protestu, właściciela pubu. - Mogę wpuścić do lokalu jedynie 15 osób, gdzie normalnie mogłem po 40, oczywiście pozwoli to na zapłacenie pracownikom, ale najpierw Ci klienci musieliby przychodzić. Otwarcie generuje dodatkowe koszty, samego płynu dezynfekującego dziennie schodzi 10 litrów, a to koszt 300 złotych dziennie w knajpie. Pierwszego dnia po poluzowaniu obostrzeń rotacja była duża, mieliśmy ciągle 15 osób, ludzie ustawiali się w kolejce, ale teraz wróciło już do normy i w knajpie siedzą po 3 osoby. Złożyłem wszystkie możliwe wnioski o pomoc, 5 tysięcy bezzwrotnej pożyczki się nie pojawiło i nawet nie mam potwierdzenia, że się po to zgłosiłem. Zgłosiłem się o pomoc w dofinansowaniu pensji swoich pracowników i ciągle czekam. Z Polskiego Funduszu Rozwoju dostałem część pieniędzy o które wnioskowałem, gdyż popełniłem mały błąd i nie mam możliwości odwołania się. Zadłużam się coraz bardziej, żeby płacić moim pracownikom, ale dużo moich kolegów z branży po prostu pozwalniało ludzi i nie otwiera biznesu, bo uważa, że koszty otwarcia będą większe niż nieotwierania.