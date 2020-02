Pomagają sobie, jak tylko mogą. System Wymiany Usług, czyli projekt "WspółDzielnia Seniorów" Fundacji Gospodarczej w Gdyni

Pierwsze z takich spotkań odbyło się niedawno w Klubie Seniora "Chylonia". A to wcale nie koniec, ponieważ jeszcze w tym roku uczestnicy projektu będą także organizować Festiwale Wymiany, podczas których będą mieli okazję bliżej poznać się i dowiedzieć, co do zaoferowania mają koleżanki i koledzy oraz zaproponować własną pomoc.

Gdyński System Wymiany Usług działa w prosty sposób. Dla przykładu emerytowany hydraulik, uczestnik projektu, naprawi koleżance cieknący kran. Zaoszczędzi ona tym samym na wizycie fachowca. Ten sam emerytowany hydraulik lubi słodkości, jednak nie jest mistrzem gotowania. Koleżanka w ramach rewanżu upiecze mu zatem pyszne ciasto. Ktoś inny popilnuje zaprzyjaźnionemu seniorowi psa, lub wyprowadzi go na spacer, czy też podwiezie osobę w potrzebie na dworzec, albo do lekarza.

Zobacz także: Dzień Aktywnego Seniora już po raz szósty. Tradycyjnie odbył się w hali lekkoatletycznej Gdyńskiego Centrum Sportu