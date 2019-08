Polska historia drugiej wojny światowej w urzekającej projekcji plenerowej Projection Artworks

Brytyjska firma Projection Artworks, wiodący i wielokrotnie nagradzani specjaliści w dziedzinie technologii światło + piksel zadebiutują ze swoją pierwszą projekcją plenerową w Polsce, zatytułowaną Poland: First to Fight. To niesamowite plenerowe widowisko, zostanie wyświetlone na fasadzie gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej w dniach 23-25 sierpnia w celu upamiętnienia 80-tej rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej.

Brytyjski zespół Projection Artworks wraz z gdańskim Muzeum II Wojny Światowej stworzył scenariusz dla tej niesamowitej projekcji, odrębną choreografię oraz grę światła z wykorzystaniem najnowszej technologii pikselowej. W ramach projekcji Poland: First to Fight, projekcja Projection Artworks na fasadach gdańskiego Muzeum przybliży prawdziwą archiwalną historię Polski z okresu II wojny światowej. Ponad 20-minutowe widowisko świetlne wykorzysta zintegrowany materiał archiwalny, odtworzony na żywo, wraz z interaktywną animacją, występami muzycznymi w tle, dodatkową narracją oraz wysublimowanymi efektami dźwiękowymi. Projekcja świetlna Projection Artworks na nowo poprowadzi widzów przez heroiczną historię polskich doświadczeń na przełomie II wojny światowej. Dodatkowo, w interakcję z projekcją wchodzą tancerze i żywi aktorzy, którzy przy pomocy choreografii stworzonej przez znanego artystę i tancerza Rhiannona Faitha na nowo odtworzą historię drugiej wojny światowej i podkreślą kluczową rolę Polski, która jak wskazuje angielski tytuł projekcji Poland: First to Fight - przede wszystkim walczyła za wszystkich, a dopiero potem za siebie.

Fasada gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej zostanie pokryta interaktywnymi, iluzjonistycznymi mapami 3D, a ściany budynku Muzeum poddadzą się dynamicznym, interaktywnym częściom projekcji. Pozostałe części budynku Muzeum wypełnią animowane płaskorzeźby, które zgrabnie połączą fizyczność z digitalowym, interaktywnym doświadczeniem. Tak zwany Notch, silnik VFX, odzwierciedlający obraz w czasie rzeczywistym zostanie wykorzystany do ulepszenia wstępnie renderowanego już widowiska i rozszerzenia palety interaktywnych narzędzi użytych w projekcji Projection Artworks. Efekt ten udało się osiągnąć poprzez powiększenie obrazu transmitowanego bezpośrednio z kamer aktorów występujących na żywo oraz przy użyciu dodatkowych efektów, takich jak podwójna ekspozycja na ziarno filmowe czy też “efekt rolki aparatu”, tak aby w pełni odzwierciedlić niepowtarzalny, archiwalny materiał z przeszłości.

“Druga wojna światowa to niezwykle ważny czas w historii Polski. Kluczowe dla nas było stworzenie widowiska, które okaże pełen szacunek, a przy tym zachowa niezachwiany, prawdziwy portret wydarzeń, tak aby zainspirować zarówno rodzimą jak i zagraniczną publiczność. Przede wszystkim do większego szacunku dla Polski i jej pokory ducha oraz siły, która jest nie do przebicia. Łącząc nasze pionierskie umiejętności twórcze oraz techniczne z wrażliwością kuratorską, osiągnęliśmy światowej klasy widowisko teatralne na dużą skalę, które wiernie odzwierciedla historię drugiej wojny światowej, także na arenie międzynarodowej.” - mówi Gavin McArthur, Dyrektor Kreatywny Projection Artworks.

Projekcja plenerowa Projection Artworks zostanie wyświetlona na fasadzie budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w dniach 23-25 sierpnia w następujących godzinach: 20:45, 22:00 oraz 23:15.

O Projection Artworks

Projection Artworks jest wiodącym specjalistą w dziedzinie technologii światło + piksel, tworzącym oraz dostarczającym niezapomniane wrażenia w ramach swoich kampanii medialnych, wydarzeń oraz instalacji dla klientów na całym świecie. Projection Artworks współpracuje z najbardziej znanymi, prestiżowymi markami, firmami i obiektami na świecie, wpływając na odbiór marki, tworząc jej historię (tzw. storytelling) oraz oferując swoim klientom najnowszą, zaawansowaną technologię świetlną i pikselową. Dzięki wysoce zintegrowanym zespołom kreatywnym, technicznym oraz produkcyjnym Projection Artworks jest uznanym liderem w swojej dziedzinie.

www.projectionartworks.com

O Rhiannon Faith

Rhiannon Faith to artysta społecznie zaangażowany, którego sztuka zmusza do dyskursu oraz wszechobecnych zmian, to mistrz przeciwstawiania się formy który do tego celu wykorzystuje autobiograficzne widowiska oraz pokazy projekcyjne. Kreatywny proces pracy artystycznej Rhiannona zgrabnie szkicuje autobiograficzne historie lokalnych społeczności oraz życie artystów z którymi współpracuje na codzień. W rezultacie dzieła Rhiannona przeplatają elementy tańca z teatrem (w najlepszym tego słowa znaczeniu) i prowadzą publiczność w zmienną, ale łatwą do odbioru narracyjną podróż, łącząc wysublimowane elementy sztuki oraz tańca.

www.rhiannonfaith.com

