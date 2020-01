Policjant z Gdyni jechał ratować życie, sam uległ wypadkowi. Potrzebna jest pomoc, trwa zbiórka pieniędzy

Do feralnego wypadku doszło na skrzyżowaniu ul. Morskiej i Swarzewskiej w Chyloni. Radiowóz zderzył się z samochodem osobowym i z dużą prędkością wjechał w latarnię. Bardzo ciężki uraz głowy wymusił wprowadzenie poszkodowanego policjanta w stan śpiączki farmakologicznej, w której utrzymywany był przez trzy tygodnie.

Ratujmy życie Konrada z Gdyni, policjanta, który uległ poważnemu wypadkowi

Funkcjonariusz zmagał się też z sepsą i walczył o życie. Obecnie jego stan zdrowia się poprawia, ale jest to dla 25-latka dopiero początek powrotu do normalnego życia. Nadal oddycha przy pomocy respiratora, a prace nerek zastępuje hemodializator. Rehabilitacja i koszt z nią związany są spore, dlatego właśnie rozpoczęła się internetowa zbiórka pieniędzy, aby wspomóc powrót do zdrowia policjanta.

