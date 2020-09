Policjanci z Gdyni Śródmieścia poszukują dwóch mężczyzn podejrzewanych o dokonanie napadu w czerwcu tego roku. Ujawniono ich fotografie

Do zdarzenia doszło na początku czerwca tego roku. Na nagraniach z kamer monitoringu, ujawnionych przez policjantów, widać dwóch młodych, krótko ostrzyżonych mężczyzn w ciemnych włosach. Ich wiek funkcjonariusze oceniają na ok. 25-30 lat. Jeden z nich w dniu, kiedy zarejestrowała go kamera monitoringu, ubrany był w sportowe buty, szare spodnie i charakterystyczną, pomarańczową kurtkę puchową. Przez ramię przewieszoną miał czarną torebkę. Cechą charakterystyczną poszukiwanego jest tatuaż wilka, lub psa na przedramieniu.