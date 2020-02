Policja poszukuje mężczyzny, który miał dokonać nieautoryzowanych transakcji kartą płatniczą. Opublikowano jego wizerunek

Poranna akcja antyterrorystów w Redłowie. Użyli granatów hukowych

Poranna akcja policyjnych antyterrorystów w Gdyni. We wtorek 11.02.2020 r. doszło do zatrzymania 46-letniego mężczyzny, podejrzanego o kierowanie grupą sutenerów. Akcja była bardzo dynamiczna. Policja wyważyła drzwi do mieszkania i użyła granatów hukowych. To kolejne zatrzymanie ...