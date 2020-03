Pociąg do Miasta. Zapisy jeszcze tylko do końca marca. Ogólnopolski Festiwal Teatralny w Gdyni zaplanowano w dniach 3-8 sierpnia ZDJĘCIA

Jeszcze tylko do końca marca zgłaszać można się do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Pociąg do Miasta - Stacja Miasto” w Gdyni.

Impreza, która na stałe wpisała się już do kalendarza wydarzeń kulturalnych w mieście, zaplanowana jest w dniach 3-8 sierpnia. Podczas szóstej już edycji festiwalu publiczności zaprezentowanych ma zostać łącznie dwanaście przedstawień. Będą to najciekawsze propozycje polskich teatrów offowych. Niezwykła tradycyjnie będzie również sceneria, w jakiej widzom przyjdzie podziwiać artystów. Jak stali bywalcy Pociągu do Miasta zapewne doskonale się orientują, przedstawienia nie są wystawiane na deskach teatru, lecz, zgodnie z nazwą przedsięwzięcia, "na mieście". Czyli na placach, ulicach, parkach, plaży, skateparku, czy nawet terenach przemysłowych. - Wyjdziemy z teatrem do widzów i zaprosimy ich do fascynującego szukania kontekstów i wspólnego przeżywania sztuki - reklamuje tegoroczną edycję Grzegorz Kujawiński z Teatru Gdynia Główna, współorganizatora przedsięwzięcia. Za pośrednictwem strony internetowej Teatru Gdynia Główna jeszcze do 31 marca zgłaszać można chęć udziału w festiwalu. W tym samym miejscu znajduje się regulamin wydarzenia.