Po premierze w Teatrze Miejskim w Gdyni. „Trzej muszkieterowie” to teatralny hit [RECENZJA]

Niedosłyszą, niedowidzą, końskie siodło zamienili na wygodną kanapę. Czy uda się ich ruszyć z tej kanapy? Okazuje się, że tak, a to za sprawą młodego d’Artagnana (gra go Maciej Wizner).

Elżbieta Mrozińska zagrała jego matkę. To niewielka rola, ale aktorka stworzyła postać, w której widownia zakochała się od razu, ja także. Razem z mężem, a gra go Bogdan Smagacki, postanawiają wysłać do Paryża swojego 35-letniego jedynaka, który zasiedział się w domu. Ma tam odszukać trzech legendarnych muszkieterów.

Jak zawsze, salwy śmiechu wzbudza Szymon Sędrowski jako La Fąfą - zaufany sługa Kardynała z młotem w dłoni, zapewniający: Jak ja uwielbiam przemoc.

Grzegorz Wolf zagrał Atosa, Maciej Sykała Portosa, a w postać Aramisa wcielił się Mariusz Żarnecki, Konstancję Marta Kadłub, a podstępną Milady Beata Buczek-Żarnecka

Rafał Szumski zrealizował, spektakl pełen odniesień do współczesności, komediowych skojarzeń i aluzji do popkul-tury. Jest np. nawiązanie do „Gwiezdnych wojen”, gdy bohaterowie sięgają po miecze świetlne Mrocznych Jedi i Sithów.

Widzowie uśmiechają się też oglądając scenę, w której La Fąfą mówi do Kardynała, że nie ma pieniędzy na truciznę. Na co ten odpowiada: Ludzie powinni pozbyć się pieniędzy i żyć po bożemu! Jak my. I my im możemy w tym pomóc - zbierzemy te wszystkie pieniądze, żeby ich nie kusiły i schowamy.