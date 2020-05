Pierwszy dzień otwarcia gdyńskich szkół. Czego mogą spodziewać sie uczniowie i rodzice?

Jak informuje Urząd Miasta w Gdyni pierwszego dnia po częściowym otwarciu szkół, na zajęciach w klasach 1-3 pojawiło się 312 uczniów, to prawie połowa mniej niż zadeklarowano w ankietach przeprowadzonych 19 maja, kiedy zainteresowanie powrotem do stacjonarnej nauki wyrazili rodzice i opiekunowie 594 uczniów. W Gdyni do szkół podstawowych w klasach 0-III uczęszcza 5914 uczniów. Choć rodzice w ankietach deklarowali udział w zajęciach stacjonarnych 10 procent dzieci, w praktyce w gdyńskich szkołach pojawiło się zaledwie 5 procent uczniów z klas 1-3. Natomiast na konsultacje dla ósmoklasistów w szkołach podstawowych przyszło w całej Gdyni 77 osób. Przypomnijmy że zgodnie z wolą rodziców i opiekunów do gdyńskich szkół wrócić miało około 600 uczniów z klas 1-3. Tylko 4 szkoły podstawowe w Gdyni pozostaną zamknięte - nr 8, 20, 21 i 26, ponieważ, jak podkreśla gdyński samorząd, rodzice dzieci uczących się tam, przejawiali zbyt niskie zainteresowanie przywróceniem stacjonarnego funkcjonowania szkół. Grupy dzieci mogą liczyć do 12 osób (w uzasadnionych przypadkach do 14). Dyrektorzy powinni zadbać o to, żeby odstępy między ławkami wyniosły 1,5 metra. Minimalna przestrzeń dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe na jedną osobę. Rodzice, którzy przyprowadzają i odbierają dzieci, muszą zachowywać dystans w stosunku do innych osób w szkole, wynoszący minimum 2 metry. Muszą też zasłaniać usta i nos oraz mieć na dłoniach rękawiczki. Dzieci mogą wychodzić na boiska szkolne, ale już nie poza teren szkoły. Pomimo wdrożenia nowych procedur i wyposażeniu szkół w dodatkowy sprzęt ochronny, edukacja w szkołach nadal wiąże się z ryzykiem. Samorząd monitoruje sytuację epidemiologiczną w Gdyni, jednak ostateczna decyzja o powrocie dziecka do szkoły należy do rodziców.