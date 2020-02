Pierwszy akustyczny koncert Dawida Podsiadło w Gdyni

Dawid Podsiadło między piosenkami zrobił swoim fanom... "pogadanką". W typowym dla siebie stylu mówił o ekologii w nawiązaniu do zbudowanych z plastiku rzeźb, które towarzyszyły Dawidowi na scenie.

"Wymyślając trasę „Leśna Muzyka” wymarzyliśmy sobie na scenie zielone liście, drzewa czy zapach porannej rosy. Pojechaliśmy na Słowację, by na tle pięknych gór zarejestrować akustyczne wersje kilku utworów.W pewnym momencie wzięliśmy udział w internetowym wyzwaniu dotyczącym sprzątania swojego otoczenia. Widzieliśmy tysiące zdjęć, na których nieskończenie mnożyły się sterty porzuconych przez człowieka odpadków. Niestety w trakcie jednej z wycieczek do lasu znaleźliśmy bardzo dużo śmieci.Dlatego postanowiliśmy, że podczas "Leśnej Muzyki" postaramy się odzwierciedlić faktyczny stan wielu niegdyś zielonych miejsc.Na scenie mamy drzewa, ale wykonane z plastikowych butelek, które pozyskaliśmy z sortowni śmieci. Przy wejściach do miejsc w których gramy, powstały też instalacje z tego typu plastiku.Wszystko to ma na celu zwrócenie uwagi na problem skali w jakiej plastikowe opakowania, bardzo często jednorazowe wpływają na krajobraz naszej planety i cały ekosystem. Bądźmy świadomi."