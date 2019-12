Pierwsze w Polsce wiaty przystankowe z panelami słonecznymi ustawiono w Gdyni. Naładują telefon, dostosują oświetlenie do pory dnia

Dzięki magazynowaniu energii solarnej dają one pasażerom znacznie więcej możliwości, niż tylko ochrona przed deszczem. W razie potrzeby, oczekując na autobus, lub trolejbus, skorzystać można z ładowarki indukcyjnej i z klasycznym wejściem USB do telefonu. Wiaty wyposażono ponadto w ekrany e-papierowe z rozkładem jazdy, które są na bieżąco aktualizowane. Niemożliwa jest więc sytuacja, w której pasażer na skutek zerwania kartki nie jest w stanie sprawdzić, o której godzinie odjeżdża pojazd. Dodatkowo otrzymuje informacje o zmianach w ruchu, utrudnieniach i korkach. Nowością jest także inteligentne oświetlenie. Nie tylko uruchamia się ono dopiero, kiedy "wykryje" pasażera, ale dostosowuje też poziom natężenia światła do pory dnia i pogody.

- Inteligentne wiaty solarne łączą estetykę nowoczesnego designu, wpływającą bezpośrednio na wizerunek miasta z szeregiem funkcjonalności dla ich użytkowników - mówi dr Hubert Kołodziejski, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. - Każda z wiat podpięta jest do zdalnego panelu zarządzania, w którym dostępne są informacje na temat działania paneli fotowoltaicznych, akumulatorów, czy też ogólnego użytkowania wiaty. Panel sterowania zapewnia też możliwość zdalnego zarządzania wyświetlaczami, czy oświetleniem.

Nowe wiaty ustawiono przy ul. Kartuskiej w Chyloni, skrzyżowaniu ul. Morskiej i Estakady Kwiatkowskiego w Leszczynkach, a dwie kolejne u zbiegu ul. Świętojańskiej z ul. 10 Lutego i Wybickiego w Śródmieściu.