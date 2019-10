Październik miesiącem świadomości raka piersi - wczesne wykrycie pozwala na całkowite wyleczenie

W roku 2008 Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi ustanowiła dzień 15 października„Europejskim Dniem Walki z Rakiem Piersi”. W ten sposób chciano przypomnieć wszystkim Europejkom o tym jak ważna jest styl naszego życia i jak bardzo wpływa to na nasze zdrowie. Wysoka świadomość i wczesne wykrycie zachorowania jest kluczowe. W ten sposób możemy zapobiec najgorszemu. Symbolem tej walki jest różowa w wstążka.

Według badań Ministerstwa Zdrowia najczęściej występującym nowotworem na świecie wśród kobiet jest rak piersi. Corocznie diagnozuje się jeden z największych współczynnik zachorowań. Najczęściej występuje u kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia. Rak piersi atakuje kobiety głównie po menopauzie. Dlatego osoby w tej grupie wiekowej powinny poddawać się mammografii co dwa lata. W ramach programu Ministerstwa Zdrowia uprawienie do badań jest bezpłatne. Co ważne w ostatnim czasie zwiększyła się zachorowalność wśród kobiet w wieku 20-49 lat. Ponadto nowotwór ten może występować również u mężczyzn, choć bywa tak bardzo rzadko.