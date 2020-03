Paczkomaty blisko Ciebie w Gdyni

Nowy paczkomat w Gdyni

Firma InPost dbając o swoich klientów, nieustannie powiększa liczbę paczkomatów na terenie naszego kraju. Aktualnie ich liczba sięga około 6 tysięcy. Wszystko po to, by zapewnić Ci komfort korzystania z usług kurierskich. W samej Gdyni stoi już ponad 60 maszyn, z których możesz odbierać oraz nadawać paczki. Jedną z najnowszych jest paczkomat przy ul. Morskiej 116, znajdujący się przy parkingu Lidla. Dotrzesz do niego zarówno samochodem, komunikacją miejską, jak i pieszo. Możesz odbierać swoje paczki przy okazji zakupów lub załatwiając coś w okolicy.

Sprawdź jego specyfikację na stronie https://inpost.pl/paczkomat-gdynia-gdy20m-morska-paczkomaty-pomorskie. Jeśli chcesz wiedzieć jak dokładnie wygląda rozmieszczenie paczkomatów i Punktów Obsługi Paczek w Twoim mieście, wejdź na https://inpost.pl/paczkomaty-gdynia. Korzystaj z maszyn, które masz najbliżej lub znajdują się na Twojej stałej trasie np. do pracy, na siłownię, czy do ulubionego sklepu.

Dlaczego warto korzystać z paczkomatów?

InPost dokonał rewolucji w branży kurierskiej. Sprawił, że wiele marzeń zostało spełnionych. Minimalizując koszt usługi, obniżył jej czas trwania, a także zadbał o nasze środowisko. Jedną z najważniejszych zalet jest możliwość odbierania paczki 24/7h. Nie musisz się dostosowywać do kuriera, ani do godzin otwarcia punktu.

Dzięki sposobowi funkcjonowania firmy, daje ona możliwość odbioru przesyłki nawet 24h po nadaniu. Dodatkowo fakt, że kurier ma skróconą trasę, bo nie musi dojeżdżać do każdego adresata indywidualnie, zmniejsza emisję CO2.

InPost pozwala też na ciągłe i niezwykle wygodne śledzenie paczek. Możesz sprawdzać ich status na stronie internetowej, wpisując numer przesyłki, albo zainstalować sobie w telefonie aplikację mobilną InPost. Jest to najwygodniejsza opcja. Nie wymaga nawet logowania się, ani rejestrowania. Wysyła powiadomienia, które wyświetlą Ci się na ekranie startowym telefonu.

Jak nadawać i odbierać paczki?

Odbiór przesyłki w paczkomacie jest banalnie prosty. Możesz go dokonać wpisując kod otrzymany w mailu, skanując kod QR lub za pomocą aplikacji. Wystarczy, że klikniesz w swoim telefonie przycisk otwierający skrytkę z paczką, a blokada skrytki zostanie zwolniona. Nie musisz czekać nawet jeśli ktoś akurat korzysta z maszyny.

Nadawanie paczek to również proces zajmujący minimum czasu. Korzystaj z opcji szybkich nadań, które ograniczają formalności do minimum. Wejdź na stronę internetową InPost i wybierz "szybkie nadania". Określ gabaryty paczki, wybierz paczkomat, do którego zamierzasz się udać, a następnie uzupełnij dane swoje oraz odbiorcy. Wystarczą adresy, numery telefonu oraz maile. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie etykiety, która musi zostać umieszczona na paczce. Za usługę możesz zapłacić kartą lub blikiem.

Przy maszynie wystarczy potem, że zeskanujesz kod znajdujący się na etykiecie i umieścisz paczkę w skrytce, która zostanie otwarta. Na tym koniec Twojego zadania. Zostało wykonane. Na maila otrzymasz potwierdzenie nadania przesyłki, a odbiorca wiadomość, że jego paczka wyrusza w drogę.

Jeśli chcesz, możesz również nadać paczkę bezpośrednio w maszynie, używając wbudowanego w nią monitora z klawiaturą.