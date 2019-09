Co można robić w Gdyni? Co w niej się dzieje? Co warto zobaczyć, na co iść, jak spędzić wolny czas? Odpowiedzi na te pytania oraz o wiele, wiele więcej znajdziesz w naszej galerii! Zapraszamy do prześledzenia najciekawszych wydarzeń na ostatni tydzień września w Gdyni.