Osiedle Cis - inwestycja mieszkaniowa od Euro Stylu w rozwiniętej dzielnicy

Cisowa to w pełni rozwinięta dzielnica Gdyni, z bogatą infrastrukturą i zapleczem handlowo-usługowym. Miejsce, w którym powstaje osiedle Cis Euro Stylu, przy ul. Chylońskiej, znajduje się między typową dla tej dzielnicy zabudową niewysokich bloków a Szkołą Podstawową nr 31. W kilka minut można dojść stąd do pętli trolejbusowej czy przystanków komunikacji miejskiej na ul. Morskiej oraz do stacji Szybkiej Kolei Miejskiej Gdynia Cisowa. Łatwo i szybko można się dostać do centrum Gdyni i dalej do Sopotu oraz Gdańska, a w przeciwnym kierunku do Rumi, Redy i Wejherowa. W bliskim sąsiedztwie inwestycji mieszczą się sklepy spożywcze, apteka i punkty usługowe, a także żłobek oraz przedszkole. Można zatem sprawnie dojechać stąd do pracy (nawet w oddalonym Gdańsku), dzieci mogą samodzielnie dojść do szkoły, a zakupy i inne sprawy można załatwić na miejscu, w spacerowej odległości. Działa tu też centrum sąsiedzkie „Gdynia Chylońska 237”, integrujące mieszkańców dzielnicy i oferujące bogaty wachlarz zajęć oraz atrakcji dla dzieci, rodziców oraz seniorów. W niedalekiej przyszłości, w ramach centrum będzie można korzystać również z nowej przestrzeni, z salami warsztatowymi, salą sportową, biblioteką i przychodnią zdrowia.

– Obserwujemy znaczną i bardzo różnorodną grupę Klientów posiadających skonkretyzowane oczekiwania co do lokalizacji, poszukujących mieszkań głównie w rozwiniętych dzielnicach o dobrze znanych im parametrach. Są to często młode małżeństwa, w których jedno z małżonków wychowało się w danej części miasta lub rodziny z dziećmi, które dobrze czują się w miejscu, w którym mieszkają, ale chcąc podnieść standard życia, przeprowadzają się do większego mieszkania. Wśród Klientów pojawiają się również osoby starsze, które wrosły w lokalną społeczność i które – po wyprowadzce dzieci – szukają mniejszego i bardziej dostosowanego do ich potrzeb metrażu. Inwestycje położone w takich lokalizacjach interesują także tych, którzy po prostu cenią sobie życie w mieście i nie wyobrażają sobie mieszkania na jego obrzeżach – mówi Ewa Nowicka, dyrektor sprzedaży w Euro Styl S.A.

W ramach inwestycji Cis powstanie 148 mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach mieszczących się w przedziale od 29 do 101 m kw.