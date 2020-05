Osiedle Beauforta – żyjesz jak na wakacjach

Z Osiedla Beauforta w Pogórzu k. Gdyni, realizowanego przez Euro Styl z Grupy Dom Development, 10-13 minut autem lub 20 minut rowerem jedzie się na piękną plażę w Babich Dołach oraz na plażę i bulwar na gdyńskim Oksywiu. Niespełna 15 minut samochodem, a na rowerze mniej niż 30 minut, zajmuje dojazd do Mechelinek ze spacerowym molem, świeżą rybą prosto z kutra, skansenem rybackim i Rezerwatem Mechelińskie Łąki będącym ostoją morskich ptaków, w którym spacerowicze mogą podziwiać unikatowe, nadmorskie wydmy i słone łąki szuwarów.Biegnącą wzdłuż plaży ścieżką dydaktyczną można z Mechelinek dojść do Rewy. Bliskość Rewy – polskiej stolicy wind- i kitesurfingu – docenią ci, którzy marzą, by „wskoczyć na deskę” zaraz po pracy – zwłaszcza, gdy pracują w domowym biurze.

Rekreacji i aktywności na świeżym powietrzu, sprzyja nie tylko okolica, obfitująca w malownicze trasy spacerowe i rowerowe, ale także infrastruktura samego Osiedla Beauforta. Inwestycja spodoba się też lubiącym sąsiedzką integrację oraz rodzinom z dziećmi.

- Osiedle Beauforta, na którym do sprzedaży wprowadziliśmy właśnie kolejny budynek, a w nim 32 mieszkania, oferuje dużo więcej niż tylko komfortowe lokale mieszkalne. Mieszkańcy mają do dyspozycji najbogatszą osiedlową infrastrukturę sportową w Trójmieście. W jej skład wchodzą m.in. oświetlone boisko wielofunkcyjne, skate park, strefa crossfit, siłownia na świeżym powietrzu, stół do ping-ponga, pająk linowy i ścianka wspinaczkowa. Dzieci ucieszą różnorodnie wyposażone place zabaw, tyrolka i zielony labirynt – mówi Bartosz Podgórczyk, dyrektor marketingu z Euro Stylu.

W ramach osiedla powstają komfortowe tereny zielone ze spacerowymi alejkami, grządkami uprawnymi, zielnikiem i ogrodami deszczowymi. Mieszkańcy będą mieli możliwość sadzenia własnych ziół i roślin, a całość dopełnią: położona nad oczkiem wodnym strefa relaksu oraz pełna roślinności dolina kwiatów. Funkcję rekreacyjnej wiaty i miejsca sąsiedzkich spotkań pełni klimatyczny Port Beauforta.

W nowej ofercie Euro Stylu do sprzedaży wprowadzono kameralny, dwupiętrowy budynek, a w nim 32 mieszkania, 2-, 3- i 4-pokojowe o metrażach od 38 do 77 m kw. Znajdzie się w nim też podziemna hala garażowa z miejscami parkingowymi i pomieszczeniami na jednoślady. Piękna aranżacja części wspólnych nawiązuje do nadmorskiego charakteru osiedla i okolicy. Planowany termin przekazania nowego budynku to IV kwartał 2021 roku.

Osiedle Beauforta to również miejsce dla osób pragnących żyć blisko tętniącej życiem aglomeracji. Komunikację z centrum Gdyni gwarantuje rozwinięta sieć autobusowa. W nieodległej perspektywie, na lata 2021-2027, planowana jest budowa, z wykorzystaniem istniejącej linii torów, kolei miejskiej, której przystanek zlokalizowany będzie w odległości około 600 metrów od osiedla. Wygodna kolej połączy je nie tylko z gdyńskim śródmieściem, ale także z całym Trójmiastem.

Komfort życia na Osiedlu Beauforta podnoszą sklepy i punkty usługowe ulokowane na parterach budynków. Niecały kilometr od inwestycji znajdują się: galeria handlowa Szperk z różnorodną ofertą sklepów i restauracji oraz siłownia, klub squashowy i przychodnia. Na terenie osiedla działa przedszkole „Beauforcik”. Ofertę edukacyjną uzupełniają zlokalizowane w pobliżu szkoły podstawowe.