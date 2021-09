Orłowo, Śródmieście i Mały Kack najdroższymi dzielicami Gdyni. Ile za metr? Czasami nawet ponad 22 tys. złotych! red.

Jak wylicza serwis SonarHome.pl, w porównaniu do sierpnia, ceny ceny mieszkań Gdyni wzrosły o 2.36 proc. Średnia cena w mieście to obecnie 8506zł. W skali całego roku, wzrost jest jeszcze większy. Cena od początku roku wzrosła o 781zł, co daje zmianę o 10.12 proc. - czytamy w raporcie. Które dzielnice Gdyni są najdroższe? Ile trzeba tam zapłacić za metr kwadratowy mieszkania? Kliknij w galerię i sprawdź!