ORLEN Maraton Solidarności 15.08.2019 na ulicach Trójmiasta. Duże zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. W czwartek utrudnienia

W czwartek 15 sierpnia 2019 roku na ulicach Trójmiasta odbędzie się jubileuszowy, XXV ORLEN Maraton Solidarności. Szykują się poważne utrudnienia w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Warto już dziś zapoznać się z trasą maratonu i komunikatami organizacyjnymi, aby w czwartek nie stać w korkach, nie tracić czasu i nerwów. Start honorowy maratonu wyznaczono pod pomnikiem Pamięci Ofiar Grudnia '70 w Gdyni j o godz. 9. Start ostry nastąpi o godz. 9.30 obok Urzędu Miasta Gdyni przy al. Piłsudskiego. Utrudnienia potrwają kilka godzin. ZMIANY W GDYNI - w godz. 6.30-11 zamknięta zostanie al. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do ul. Świętojańskiej. - od godz. 9 nieprzejezdne będą następujące ulice: al. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Świętojańską do ul. Władysława IV, ul. Świętojańska od al. Piłsudskiego do skweru Kościuszki, skwer Kościuszki i al. Jana Pawła II na całym ich przebiegu. - od godz. 9.15 nieprzejezdna będzie al. Zwycięstwa, jezdnia w kierunku Sopotu, od skrzyżowania z ul. Władysława IV do granicy z Sopotem.

- przywracanie ruchu na tych ulicach odbywać będzie się etapami, uzależnionymi od tempa biegaczy. Na terenie Gdyni bieg zakończy się około godz. 10.30. W miarę możliwości służby porządkowe będą regulować ruch w poprzek trasy maratonu. - warto pamiętać o możliwym, częściowym objeździe zamkniętej jezdni na al. Zwycięstwa. W tym przypadku należy wybrać trasę wzdłuż ulic: Droga Gdyńska, Lotników oraz Legionów. ZMIANY W SOPOCIE - trasa XXV ORLEN Maratonu Solidarności w Sopocie wiedzie aleją Niepodległości. W godz. 10-10.50 zablokowana będzie nitka ulicy w stronę Gdańska. Ruch odbywał będzie się na przeciwległej ulicy. ZMIANY W GDAŃSKU - od skrzyżowania ul. Czyżewskiego z Aleją Grunwaldzką w Gdańsku do skrętu przy Operze Bałtyckiej w ulicę Hallera bieg prowadzony będzie lewym pasem w kierunku Jelitkowa. - półmetek: Gdańsk Wrzeszcz - Opera Bałtycka - Al. Zwycięstwa.

- godziny zamknięcia ulic: ul. Pomorska 10.20- 11.30, ul. Grunwaldzka - Jaśkowa Dolina 10.35- 12.05, ul. Czarny Dwór 10.45- 12.45, ponownie ul. Pomorska 11.05 - 13.20, ul. Hallera 11.20 - 14, ul. Nowa Wałowa 11.35-14.40. - po nawrocie na ul. Nowej Wałowej przez II Bramę Stoczni biegacze pobiegną ulicami Łagiewniki, Gnilną ,Rajską, Wielkie Młyny, Pańską, Węglarską, Tkacką, Długą, Długim Targem. Utrudnienia w okolicach mety na Długim Targu trwały będą w godz. 11.40-15.30. ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI I SOPOCIE - zmiany w komunikacji miejskiej wystąpią w godz. ok. 7. – ok. 11.20. - największe zmiany wystąpią w godz. ok. 9.30 – ok. 10.40. Dotyczyć będą linii: 22, 23, 24, 26, 29, 31, G, R, S, W, 105, 125, 109, 133, 144, 147, 150, 152, 181, 187, 190, 203, 282 i 287.

- zmiany dotyczą głównie rejonów: Śródmieścia Gdyni, Wzgórza Św. Maksymiliana, Redłowa, Orłowa i Sopotu. - w czasie biegu maratonu w Gdyni i Sopocie, na ul. Władysława IV, al. Zwycięstwa i al. Niepodległości ruch pojazdów będzie odbywać się wyłącznie w kierunku Gdyni. Ul. Świętojańska będzie zamknięta w obu kierunkach na odcinku 10 Lutego – al. Piłsudskiego. - linia 22: kurs o godz. 8.50 z pętli Cisowa SKM będzie wykonany objazdem: od przystanku Węzeł Franciszki Cegielskiej 04 do przystanku Plac Kaszubski

Świętojańska 01 ul. Śląską, łącznicą pod torami kolejowymi do al. Zwycięstwa, ul. Władysława IV, 10 Lutego, Świętojańską, z zatrzymywaniem na przystankach Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01 (autobusowym) i kolejnych na trasie objazdu. kurs o godz. 9.33 z pętli Gdynia Dworzec Gł. PKP będzie wykonany objazdem: od przystanku Plac Kaszubski - Świętojańska 02 do przystanku Witomińska 01 ul. Świętojańską, 10 Lutego, Władysława IV, al. Piłsudskiego, ul. Śląską i Warszawską. Kurs o godz. 9.20 z pętli Cisowa SKM będzie wykonany objazdem: od przystanku Węzeł F. Cegielskiej 04 do przystanku Plac Kaszubski - Świętojańska 01 ul. Śląską, Kielecką (z zawróceniem na pętli Węzeł F. Cegielskiej), ul. Śląską, Podjazd, 10 Lutego i Świętojańską, z zatrzymywaniem na przystankach Śląska 01 i kolejnych na trasie objazdu.

-linia 23: kursy o godz. 9.23 i 9.53 z pętli Gdynia Dworzec Gł. PKP będą wykonane objazdem: od przystanku Plac Kaszubski - Świętojańska 02 do przystanku Plac Górnośląski 02 ul. Świętojańską, 10 Lutego, Władysława IV, al. Piłsudskiego, ul. Śląską, Drogą Gdyńską i Wielkopolską. Kurs o godz. 9.40 z pętli Kacze Buki będzie wykonany objazdem: od przystanku Plac Górnośląski 01 do przystanku Urząd Miasta - Świętojańska 01 ul. Wielkopolską, Drogą Gdyńską, łącznicą wjazdową do al. Zwycięstwa i ul. Świętojańską. - linia 24: kurs o godz. 9.30 z pętli Stocznia Gdynia będzie wykonany objazdem: od przyst. Plac Kaszubski - Świętojańska 02 do przyst. Plac Górnośląski 02 objazd ul. 10 Lutego, Władysława IV, al. Piłsudskiego, Śląską, Drogą Gdyńską i ul. Wielkopolską. Kurs o godz. 9.02 z pętli Dąbrowa Miętowa będzie wykonany objazdem: od przyst. Harcerska 01 do przyst. Plac Kaszubski - Świętojańska 01 al. Zwycięstwa, ul. Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańską, z zatrzymywaniem na przystankach: Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01 (autobusowym) i kolejnych na trasie objazdu.

Kurs o godz. 9.32 z pętli Dąbrowa Miętowa będzie wykonany objazdem: od przyst. Plac Górnośląski 01 do przyst. Urząd Miasta – Świętojańska 01 ul. Wielkopolską, Drogą Gdyńską, łącznicą pod torami kolejowymi do al. Zwycięstwa, al. Zwycięstwa i Świętojańską.

- linia 26: kurs o godz. 9.29 z pętli Cisowa Sibeliusa zostanie skrócony do Węzła F. Cegielskiej. - linia 29: kurs o godz. 9.02 z Osiedla Fikakowo będzie wykonany objazdem: od przyst. Harcerska 01 do przyst. 3 Maja 02 al. Zwycięstwa, ul. Władysława IV i 10 Lutego, z zatrzymywaniem na przystankach Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01 (autobusowym) i kolejnych na trasie objazdu.

Kurs o godz. 9.32 z Osiedla Fikakowo będzie wykonany objazdem: od przyst. Pl. Górnośląski 01 do Dworca Gł. PKP ul. Wielkopolską, Drogą Gdyńską, ul. Śląską, Podjazd, 10 Lutego, Świętojańską, Jana z Kolna.

Kurs o godz. 10.02 z Osiedla Fikakowo będzie wykonany objazdem: od przyst. Plac Górnośląski 01 do przyst. Urząd Miasta – Świętojańska 01 objazd ul. Wielkopolską, Drogą Gdyńską, łącznicą pod torami kolejowymi do al. Zwycięstwa, al. Zwycięstwa i Świętojańską. Kurs o godz. 9.13 z Dworca Gł. PKP będzie wykonany objazdem: od przyst. 3 Maja 01 do przyst. Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 04 ul. 10 Lutego, Władysława IV i al. Zwycięstwa. Na trasie objazdu nie obowiązuje przyst. Urząd Miasta – Władysława IV 02. Kurs o godz. 9.43 z Dworca Gł. PKP będzie wykonany objazdem: od przyst. 3 Maja 01 do przyst. Pl. Górnośląski 02 ul. 10 Lutego, Władysława IV, al. Piłsudskiego, ul. Śląską, Drogą Gdyńską i ul. Wielkopolską.

- linia 31: kurs o godz. 9.11 z pętli Kacze Buki będzie skrócony do przystanku Plac Górnośląski 01. Kurs o godz. 9.41 z pętli Kacze Buki zostaje opóźniony na godz. 9.56 i będzie skrócony do pętli Orłowo SKM – Klif. Kurs planowo wykonywany o godz. 9.58 z Orłowa, rozpocznie się dalej - od przystanku Plac Górnośląski 02 przy ul. Wielkopolskiej o godz. 10.04. - linia G: kurs o godz. 9.32 z pętli Pogórze Górne będzie wykonany z pominięciem Sopotu: od przyst. Armii Krajowej 02 do pętli Oliwa ZOO objazd ul. Władysława IV, al. Piłsudskiego, Śląską, Drogą Gdyńską, Wielkopolską, Chwaszczyńską, Obwodnicą Trójmiasta, Spacerową, Karwieńską, z zatrzymywaniem na przystankach: Urząd Miasta - Władysława IV 02, Węzeł Franciszki Cegielskiej 04, Redłowo SKM 02 przy Drodze Gdyńskiej, Pl. Górnośląski 02, Wiczlińska 02. Kurs o godz. 10.26 z pętli Oliwa ZOO na odcinku od pętli Oliwa ZOO do przyst. Redłowo SKM – Park Technologiczny 01 będzie wykonany trasą zmienioną, z pominięciem Sopotu: ul. Karwieńską, Spacerową, Obwodnicą Trójmiasta, ul. Chwaszczyńską, Wielkopolską i al. Zwycięstwa. Odjazdy w powyższym kursie - na odcinku od przystanku Sopot Reja (o godz. 10.33) do Pogórza Górnego będą wykonane bez zakłóceń przez dodatkowo podstawiony autobus. Kurs o godz. 10.27 z pętli Pogórze Górne będzie wykonany z pominięciem Sopotu: od przyst. Redłowo SKM - Park Technologiczny 02 do pętli Oliwa ZOO objazd al. Zwycięstwa, Wielkopolską, Chwaszczyńską, Obwodnicą Trójmiasta, Spacerową, Karwieńską, z zatrzymywaniem na przystankach: Pl. Górnośląski 02,

Wiczlińska 02 jako przystanku stałym.

- linia R: kurs o godz. 9.20 z pętli Kacze Buki od przyst. Plac Górnośląski 01 do przyst. Armii Krajowej 03 objazd ul. Wielkopolską, Drogą Gdyńską, Śląską, Podjazd, 10 Lutego, 3 Maja, Obrońców Wybrzeża i Władysława IV. Kurs o godz. 9.50 z pętli Kacze Buki od przyst. Plac Górnośląski 01 do przyst. Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01 objazd ul. Wielkopolską, Drogą Gdyńską, łącznicą pod torami kolejowymi i ul. Władysława IV. Kursy o godz. 9.17 oraz 9.37 z pętli Rumia Dworzec PKP od przyst. Armii Krajowej 02 do przyst. Plac Górnośląski 02 objazd ul. Władysława IV, al. Piłsudskiego, ul. Śląską, Drogą Gdyńską i Wielkopolską, z zatrzymywaniem na przystankach: Urząd Miasta - Władysława IV 02, Węzeł F. Cegielskiej 04, Redłowo SKM 02 przy Drodze Gdyńskiej. - linia S: kurs o godz. 9.16 z pętli Pustki Cisowskie będzie skrócony i skierowany do pętli Redłowo SKM: od przyst. Armii Krajowej 02 ul. Władysława IV, al. Piłsudskiego, Śląską, Drogą Gdyńską, ul. Łużycką i Lotników, z zatrzymywaniem na przystankach: Urząd Miasta - Władysława IV 02, Węzeł F. Cegielskiej 04. Kurs planowo wykonywany o godz. 10.18 z pętli Sopot Reja rozpocznie się dopiero od przyst. Orłowo SKM - Klif 01 o godz. 10.29. Kurs o godz. 9.18 z pętli Sopot Reja będzie wykonany objazdem: od przyst. Orłowo SKM - Orłowska 01 do przyst. Armii Krajowej 03 al. Zwycięstwa, ul. Wielkopolską, Drogą Gdyńską, Śląską, Podjazd, 10 Lutego, 3 Maja, Obrońców Wybrzeża i Władysława IV, z zatrzymywaniem na przystankach: Redłowo SKM 01 przy Drodze Gdyńskiej i kolejnych na trasie objazdu.

- linia W: kurs o godz. 9.32 z pętli Redłowo Szpital będzie wykonany objazdem: od przyst. Węzeł Franciszki Cegielskiej 01 do przyst. Armii Krajowej 03 ul. Kielecką, Śląską, Podjazd, 10 Lutego, 3 Maja, Obrońców Wybrzeża i Władysława IV. - linie 105 i 125: kurs o godz. 9.05 z pętli Pogórze Dolne będzie wykonany trasą zmienioną i skróconą do pętli Redłowo SKM: od przyst. Kilińskiego 02 ul. Władysława IV, al. Piłsudskiego, Śląską, Górskiego, Łużycką i Lotników do pętli Redłowo SKM, gdzie autobus skończy bieg. - linia 109: kurs o godz. 9.36 z pętli Węzeł Franciszki Cegielskiej będzie wykonany objazdem: od pętli Węzeł Franciszki Cegielskiej do przyst. Armii Krajowej 03 ul. Kielecką, Śląską, Podjazd, 10 Lutego, 3 Maja, Obrońców Wybrzeża i Władysława IV. - linia 133: kursy z Płyty Redłowskiej: o godz. 7.02, 7.32, 8.02, 8.32, 9.02, 9.36 od przyst. Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli 01 do przyst. Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01 będą wykonywane objazdem: ul. Legionów, al. Piłsudskiego (z zawracaniem na pętli Dom Marynarza), ul. Legionów, Harcerską, al. Zwycięstwa i Władysława IV, z zatrzymywaniem na przystankach: Dom Marynarza 01, tymczasowym Piłsudskiego 90 przy ul. Legionów za skrzyżowaniem z al. Piłsudskiego, Harcerska 01. Kurs z Dworca Morskiego planowo wykonywany o godz. 9.41 rozpocznie się dopiero od przystanku Centrum Nauki Experyment 03 o godz. 9.59.

- linia 144: nie będą wykonane kursy o godz. 10.51 Osiedla Mickiewicza i 11 z Rynku Non-Stop. - linia 147: kurs o godz. 9.14 z pętli Karwiny Tesco będzie wykonany objazdem: od przyst. Węzeł Franciszki Cegielskiej 01 do przyst. I Urząd Skarbowy 01 ul. Kielecką, Śląską, Podjazd, 10 Lutego i Władysława IV. - linia 150: kurs o godz. 9.43 z pętli Witomino Leśniczówka będzie wykonany objazdem: od przyst. Węzeł Franciszki Cegielskiej 01 do przyst. Armii Krajowej 03 ul. Kielecką, Śląską, Podjazd, 10 Lutego, 3 Maja, Obrońców Wybrzeża i Władysława IV. - linia 152: kurs o 9.21 z pętli Oksywie Dickmana od przyst. Kilińskiego 02 do przyst. Halicka 02 objazd ul. Władysława IV, al. Piłsudskiego, ul. Śląską, Drogą Gdyńską, ul. Łużycką, Stryjską i Halicką. Kurs o 9.27 z pętli Mały Kack Sandomierska od przyst. Halicka 01 do przyst. Armii Krajowej 03 objazd ul. Halicką, Stryjską, Łużycką, Górskiego, Śląską, Podjazd, 10 Lutego, 3 Maja, Obrońców Wybrzeża, Władysława IV. Kurs o godz. 9.57 z pętli Mały Kack Sandomierska od przyst. Halicka 01 do przyst. Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01 objazd ul. Halicką, Stryjską, Łużycką, Sportową, Górskiego, Drogą Gdyńską, łącznicą pod torami kolejowymi i ul. Władysława IV.

- linia 181: w kursach z pętli Kacze Buki: o godz. 9.26, 9.56 i 10.25 obowiązuje znacznie zmieniona trasa w Sopocie: od przyst. Brodwino - Szkoła 02 do przyst. Sopot Reja 01 ul. Malczewskiego, Kolberga, Obodrzyców, Wejherowską, al. Niepodległości (w kier. Gdyni), Haffnera, Goyki, Powstańców Warszawy, Grunwaldzką, Chopina, Kościuszki, 3 Maja, Władysława IV, Władysława Łokietka, Drogą Zieloną i al. Niepodległości, z zatrzymywaniem na przystankach: Brodwino 01, Kolberga 01, Junaków 01,

Łużycka 01, Kraszewskiego 01, Dolny Sopot - Haffnera 01, Korty Tenisowe 04, Grand Hotel 01, Chopina 03, Sopot PKP 01, Sopot PKP - Marynarzy 02,

Władysława IV 01, Jana z Kolna 02. Dalsze przystanki na trasie objazdu obowiązują jako warunkowe, dla wysiadających. - linia 187: w kursach z pętli Kamienny Potok SKM: o godz. 10.00 i 10.30 obowiązywać będzie znacznie zmieniona trasa do Dolnego Sopotu: od przyst. Brodwino 02 do przyst. Sopot PKP - Marynarzy 02 ul. Kolberga, Obodrzyców, Wejherowską, al. Niepodległości (w kier. Gdyni), Haffnera, Goyki, Powstańców Warszawy, Grunwaldzką, Chopina i Kościuszki, z zatrzymywaniem na przystankach: Kraszewskiego 01, Dolny Sopot - Haffnera 01, Korty Tenisowe 04, Grand Hotel 01, Chopina 03,

Sopot PKP 01.

- Linia 190: kursy z pętli Witomino Leśniczówka: o godz. 9.22 i 9.52 będą wykonane objazdem: od przyst. Węzeł F. Cegielskiej 04 do przyst. Armii Krajowej 03 ul. Śląską, Kielecką, (z zawróceniem na pętli Węzeł F. Cegielskiej), Śląską, Podjazd, 10 Lutego, 3 Maja, Obrońców Wybrzeża i Władysława IV. - Linia 203: kurs o godz. 9.36 z pętli Mały Kack Sandomierska będzie wykonany objazdem, z pominięciem Placu Górnośląskiego: od przyst. Mały Kack Sandomierska 01 (po objechaniu Małego Kacka) do przyst. Stadion Miejski 02 ul. Halicką i Stryjską. - linia 282: w godz. 7 – ok. 10.20 wszystkie kursy będą wykonywane do/z Węzła F. Cegielskiej, z pominięciem Domu Marynarza. Dodatkowo kursy z Pogórza Górnego o godz. 8.56 i 9.26 nie będą zajeżdżać w rejon urzędu miasta, kursując bezpośrednio z ul. Władysława IV, w al. Piłsudskiego i ul. Śląską i Kielecką do Węzła F. Cegielskiej. Kurs o godz. 9.49 z pętli Węzeł Franciszki Cegielskiej wykonany zostanie dodatkowo z pominięciem przystanku Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01 (objazd przez ul. Śląską).

- linia 287: nie będą wykonane kursy o godz. 9.43 z krańca Os. Mickiewicza i 10:05 z pętli Kamienny Potok - Kościół.

