Opozycja i społecznicy pytają o Polankę Redłowską. Decyzja ma być wkrótce. Hotel to dobry pomysł?

Propozycja dla Polanki Redłowskiej trafiła do prezydenta WIZUALIZACJE

Dwa otwarte baseny, amfiteatr, siłownię plenerową, wodny plac zabaw, boiska do gry w siatkówkę plażową i koszykówkę oraz tor do gry w bule proponują ulokować na Polance Redłowskiej architektki z Warszawy. Ich koncepcja trafiła już do prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.