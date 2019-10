Open'er Festival 2019 - wykonawcy, artyści, line up. Kogo usłyszymy?

Hitem kolejnego dnia na scenie głównej będzie niewątpliwie występ jednego z najbardziej znanych raperów na świecie - A$AP Rocky. Kto jeszcze zawita na MAIN STAGE tego dnia? Czwartkową imprezę otworzy indie-rockowa wokalistka - Marina. Zaraz po niej wystąpi rockowy zespół założony w 2002 roku - The 1975. Występ A$AP Rocky poprzedzi koncert The Strokes - zespołu grającego rock alternatywny.

Open'er Festival - ALTER STAGE

godz. 17:45 - Normal Echo

godz. 19:15 - Tom Walker

godz. 21:45 - Octavian

godz. 23:45 - Kamasi Washington

godz. 1:45 - Szatt

Open'er Festival - BEAT STAGE

godz. 22:00 - Jackie House

godz. 0:00 - Gerd Janson

godz. 2:00 - Catz'N Dogz

Open'er Festival - FIRESTONE STAGE

godz. 19:15 - Oxford Drama

godz. 21:00 - Misia Furtak

godz. 23:30 - R.OX Konoba

Open'er Festival - DZIEŃ III - 5.07.2019

Główną gwiazdą piątkowej sceny głównej jest G-eazy, amerykański raper i wykonawca popularnego hitu: "Me, myself & I". Po nim na gdyńskiej scenie ujrzymy kolejno: The Smashing Pumpkins, który zagra kawałki rockowego i jedną z najpopularniejszych australijskich wokalistek - Kylie Minogue.