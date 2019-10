Open’er Festival 2019 w Gdyni. Fortepiany wolności po raz pierwszy w Gdyni

To skłoniło twórców oryginalnej muzycznej inicjatywy do poszerzenia jej zakresu. Tym razem zostanie ona skierowana do jeszcze szerszej publiczności, a konkretnie do uczestników największych letnich festiwali. Oprócz katowickiego Off Festivalu, wrocławskich Nowych Horyzontów czy łódzkiego Foto Festivalu, jednym z punktów na trasie „Fortepianów Wolności” jest Open’er Festival w Gdyni, w czasie którego w różnych punktach miasta usłyszymy klawiszowe brzmienia na najwyższym poziomie.

Do nowej formuły fortepianowej opowieści zostanie dołączony bonus pod postacią motywów filmowych, elektronicznych i jazz-rockowych. Profil recitali twórcy dostosują także do programu lokalnych imprez.

Hasło przewodnie imprezy to „I am the sound” czyli „jestem brzmieniem, jestem dźwiękiem, jestem muzyką.” To my jesteśmy muzyką, tworzymy ją i odbieramy na co dzień, dlatego warto utrzymywać z nią bliski kontakt.

Program Fortepianów Wolności w Gdyni:

Muzeum Emigracji w Gdyni, 5 lipca, 18:00 - Joanna Duda gra Bacewicz, Sikorskiego i Lutosławskiego

Konsulat Kultury w Gdyni, 6 lipca, 12:00 - Małgorzata Walentynowicz gra Głowicką

Muzeum Miasta Gdyni, 7 lipca, 12:00 – Kuba Sokołowski gra Koniecznego i Pawlika

