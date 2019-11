Open’er 2020 - kto wystąpi na festiwalu w Gdyni?

Ogłoszenie pierwszego line-upu wzbudziło wiele kontrowersji. Takiej artystki nie spodziewali się festiwalowicze. Dlaczego? Mówi się, że Open’er zasłynął jako festiwal muzyki alternatywnej, w głównej mierze artystów rockowych i hip-hopowych. Przez lata na jego scenie wystąpili także jedni z największych artystów soulu, r&b, reage czy rapu. Ostatnim czasem Open’er do swojego line-up dołącza coraz więcej artystów muzyki pop. W tamtym roku była to Lana del Rey czy Kylie Minogue , w tym roku organizatorzy poszli o krok dalej i zaprosili jedną z obecnie największych gwiazd popu: Taylor Swift . To będzie pierwszy koncert artystki w Polsce i odbędzie się 3 lipca w piątek. Na to wydarzenie jej fani czekali od samego początku kariery. Taylor wystąpi z najnowszym repertuarem z siódmej płyty pod tytułem „Lover” . Występ w Polsce będzie programowym koncertem jej wakacyjnej trasy koncertowej w 2020 roku podczas, której Swift odwiedzi wiele krajów i kontynentów.

Niecały miesiąc później ogłoszono kolejnego wielkiego artystę. Thom Yorke, legenda muzyki alternatywnej, przybywa do Gdyni ze swoim solowym projektem na Festiwal Open’er 2020. Wokalista i lider brytyjskiego zespołu Radiohead zaprezentuje nam swój nowy album „Anima”. Na takie ogłoszenie czekali prawdziwi fani alternatywy i wierni festiwalowicze. Jest to bez wątpienia ukłon w stronę dawnego brzmienia i starszego pokolenia. Do samego festiwalu jeszcze dużo czasu, a za nami już takie emocje! Co będzie więc dalej? Jakie są prognozy? Kto będzie następny? Pozostaje nam tylko zgadywać.

Billie Eilish

Lizzo

Lil Nas X

Green Day

Coldplay

oraz

Eminem

- oto nasze typy!

Od ostatniego ogłoszenia minęło już prawie miesiąc, a komentarzy wciąż przybywa. Najczęściej prognozowaną artystką jest niedawno co debiutująca, Billie Eilish. Mówi się, że ten rok należał do niej, co potwierdziły jej wyniki sprzedaży. Z pewnością ta młoda artystka ściągnęłaby pod scenę ogromną już rzeszę fanów.