Open'er 2019 w Gdyni - DOJAZD. Jak dojechać na miejsce?

Open'er Festival 2019 - dojazd, parkingi. Open'er to jedno z największych muzycznych przedsięwzięć festiwalowych w Polsce,. Nie wiesz jakim autobusem dojechać na miejsce? A może wybierasz się na Open'era samochodem lub rowerem? Przygotowaliśmy dla Was listę środków komunikacji, którymi dostaniecie się na Lotnisko w Gdyni Kosakowo. Wyjaśniamy także, gdzie można zostawić swoje jednoślady i czterokołowce! Dojazd na Open'era nam nie straszny! Sprawdźcie sami!

Open'er Festival 2019 - dojazd, parkingi Open'er Festival 2019 potrwa cztery dni. Festiwal zakończy się w nocy z soboty na niedzielę - ostatni koncert tego dnia odbędzie się o godz. 2. W ciągu czterech muzycznych dni, na gdyńskiej scenie wystąpi ponad 80 artystów z całego świata - w tym także z Polski. Co roku przyciąga tysiące zainteresowanych. Szacuje się, że w zeszłym roku w festiwalu wzięło udział blisko 140 tys. ludzi. Open'er Festival 2019. Jak dojechać na Open'er? Tak jak w minionych latach podczas tegorocznej edycji Open'er Festival - zostanie uruchomiona darmowa linia autobusowa OF. Autobusy te będą kursować wahadłowo co kilkanaście minut z dworca Gdynia Głowna na lotnisko Gdynia-Kosakowo (przystanek Wąwóz Ostrowicki). Z linii OF można skorzystać po uprzednim okazaniu biletu wstępu lub festiwalowej opaski.

Rozkład jazdy autobusów Open'er Festival 2019: 2 lipca - od 8:00 do ok. 2:00 dnia następnego,

3 lipca - od 8:00 do ok. 6:00 dnia następnego,

4 lipca - od 8:00 do ok. 6:00 dnia następnego,

5 lipca - od 8:00 do ok. 6:00 dnia następnego,

6 lipca - od 8:00 do ok. 6:00 dnia następnego,

7 lipca - od 6:00 do 14:00 Dojazd na Open'er Festival 2019 - komunikacja miejska: Na miejsce można będzie dojechać również autobusami miejskimi (obowiązują bilety ZKM Gdynia lub MZKZG): Od ul. Zielonej: przystanek - Wąwóz Ostrowicki (na żądanie): 109, 209, 309, N10 .

. Linia 309 : między Obłużem i Babimi Dołami. W dniach 2-6 lipca linia będzie czynna w godz. 9 - 21, przez większą część dnia z częstotliwością co 10 minut.

: między Obłużem i Babimi Dołami. W dniach 2-6 lipca linia będzie czynna w godz. 9 - 21, przez większą część dnia z częstotliwością co 10 minut. Od strony Kosakowa - przystanek Kosakowo - Urząd Gminy: 105, 146, 165, 173, N65 .

. W trakcie ostatnich dwóch dni festiwalu tj. 6-7 lipca zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 146 , łączącej centrum Gdyni z gm. Kosakowo (Pogórzem, Kosakowem, Pierwoszynem, Mostami, Mechelinkami i Rewą).

, łączącej centrum Gdyni z gm. Kosakowo (Pogórzem, Kosakowem, Pierwoszynem, Mostami, Mechelinkami i Rewą). W noce festiwalowe uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii nocnych - spod Dworca Gł. PKP w kierunku poszczególnych dzielnic.

- spod Dworca Gł. PKP w kierunku poszczególnych dzielnic. Uruchomione zostaną także dodatkowe kursy linii nocnej N65 z pętli "Pogórze Górne" z Gdyni do Rewy - przez Pogórze, Kosakowo, Pierwoszyno i Mosty.

Open'er Festival 2019. Gdzie zostawić samochód i rower? Parking Przyjechałaś/łeś na festiwal rowerem i nie wiesz co z nim zrobić?

Od strony ul. Zielonej i na parkingu od strony Kosakowa - znajdują się bezpłatne parkingi rowerowe. Warto pamiętać, że festiwalowe parkingi rowerowe znajdują się poza strefą dostępną dla miejskich rowerów komercyjnych, dlatego też aby je odstawić trzeba się udać do skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Płk. Dąbka. Przyjechaliście na koncerty samochodem i obawiacie się, że nie będzie gdzie ich zostawić? Od strony Kosakowa od ul. Żeromskiego znajduje się niestrzeżony, płatny parking dla wszystkich festiwalowiczów. Zadbano również o pełen komfort osób niepełnosprawnych, ponieważ to właśnie dla nich stworzono miejsca parkingowe, które są ulokowane najbliżej wejścia i punktu wymiany biletów na opaski.

Warto pamiętać, że parking festiwalowy znajduje się poza strefą dostępu dla komercyjnych hulajnog czy skuterów elektrycznych, a co się z tym wiąże? Nie ma możliwości zaparkowania tych pojazdów na terenie eventu. W razie obfitych opadów uprasza się o pozostawienie pojazdów w centum miasta, ponieważ możliwość zaparkowania samochodu na festiwalowym parkingu będzie ograniczona. Open'er Festival 2019. Godziny otwarcia i cennik parkingu samochodowego Parking samochodowy jest czynny: 3 lipca od 13:00 do 6:00 dnia następnego

4-5 lipca od 14:00 do 6:00 dnia następnego

6 lipca od 14:00 do 6:00 dnia następnego Wjazd na parking jest możliwy do godz. 3:00. Samochody nieodebrane do godziny 6:00 rano traktowane są w taki sposób, jakby ponownie wjechały na teren parkingu, co wiąże się z dodatkową opłatą.

Każdorazowy wjazd na parking to koszt 20 zł dla motorów i motorynek, 30 zł dla samochodów osobowych (do 5 miejsc siedzących) oraz 50 zł dla samochodów powyżej 5 miejsc siedzących lub ciężarówek. Zupełnie inaczej prezentuje się kwestia festiwalowiczów, którzy posiadają zakwaterowanie na polu namiotowym. Swoje samochody mogą zostawić na niestrzeżonym, czynnym całodobowo parkingu. Wjazd na parking ulokowany jest od ul. Zielonej. Każdy wjazd to koszt 30 zł, co oznacza, że jeśli zostawimy samochód na parkingu bez wyjeżdżania przez cały festiwal to będzie to koszt wyłącznie 30 zł. Open'er Festival 2019 - mapa parkingów: Zobacz wideo: Open'er Festival 2018