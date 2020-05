Open House Gdynia 2020 – wyznaczono nowy termin

Open House Gdynia

Open House Gdynia to polska edycja międzynarodowego festiwal architektury i designu, który otwiera drzwi do dobrze zaprojektowanych przestrzeni. Gdynia jako pierwsze polskie miasto dołączyła do zrzeszenia 42 miast z całego świata. Festiwal nazywany jest popularyzatorem wartości historycznych i estetycznych architektury oraz dobrego designu. Wydarzenie corocznie cieszy się duży zainteresowaniem:

„Podczas jednego weekendu w roku nieodpłatnie udostępniamy najciekawsze wnętrza mieszkań prywatnych, lokali użytkowych i instytucji publicznych w mieście. Poprzez wyeksponowanie budynków remontowanych w poszanowaniu ducha i stylu epoki zwracamy uwagę na wartość historycznej architektury. Pokazujemy jak mieszkają i pracują Gdynianie, twórczo przekształcając otaczającą ich przestrzeń.” - przeczytamy na stronie oficjalnej stronie festiwalu www.ohgdynia.org

Tematem 6.edycji festiwalu Open House jest „miasto + muzyka”. Uczestnicy tegorocznej edycji będę mogli odwiedzić mieszkania lokalnych twórców i artystów, gdzie podczas festiwalu będę odbywać się koncerty. Niestety tegoroczna edycja nie odbędzie się planowo: