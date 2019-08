Okręt ORP "Mewa" zostanie wycofany ze służby. To pierwsza, polska jednostka, która pływała pod flagą NATO

Okręt ORP "Mewa" rozpoczął służbę w polskiej Marynarce Wojennej w 1967 roku. Był też pierwszym okrętem, na którym w 2000 roku zawisła flaga Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO.

Najbardziej znanym epizodem w historii ORP "Mewy" była jednak wizyta na pokładzie papieża Jana Pawła II. Jest jedynym okrętem w polskiej flocie wojennej, który spotkał taki zaszczyt. Stało się to przy okazji trzeciej, papieskiej pielgrzymki do Polski, w 1987 roku. Dowódca i marynarze ORP "Mewy" otrzymali zadanie przepłynięcia z Ojcem Świętym z okolic skweru Kościuszki w Gdyni do Sopotu. Okręt następnie czekał na Jana Pawła II całą noc przy molo, by następnego dnia popłynąć z papieżem na Westerplatte, gdzie już czekał na niego tłum wiernych.