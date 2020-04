źródło: www.gdynia.pl - "mat.prasowe Gdyni Rodzinnej"

Odwiedź miejskie (i nie tylko) instytucje kultury (i nie tylko) i sprawdź ofertę spotkań online. Nowy projekt Gdyni Rodzinnej „Wpadnij do nas… online !”. To zachęta do skorzystania z ciekawych zajęć i publikacji online w jednym miejscu.