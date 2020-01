Nowe przejście dla pieszych na ul. Śląskiej. "Zebra" powstała jako projekt zgłoszony do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego ZDJĘCIA

Przy okazji tej inwestycji przeprowadzono też prace podziemne, przebudowano kanalizacją deszczową. Koszt wyniósł ok. 25 tys. złotych.

Nowe przejście powstało na wysokości skrzyżowania ul. Śląskiej z ul. Nowogrodzką i Podolską. To okolica często odwiedzana przez mieszkańców. W pobliżu znajdują się liczne sklepy , punkty usługowe, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni , przychodnia zdrowia , czy przystanek autobusowy.

Czytaj również: Pierwsze w Polsce wiaty przystankowe z panelami słonecznymi ustawiono w Gdyni. Naładują telefon, dostosują oświetlenie do pory dnia

Zadowolenia z powstania nowego przejścia nie ukrywa Barbara Marchwicka, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. przestrzeni publicznych.

- Do tej pory przez ul. Śląską na długości niemal 1,5 km można było przejść w poziomie terenu jedynie na wysokości Wzgórza św. Maksymiliana - mówi Barbara Marchwicka. - Kolejne przejście było dopiero na Grabówku. To utrudnia poruszanie nie tylko osobom o ograniczonej mobilności, ale np. rodzicom z wózkami dziecięcymi, czy z zakupami. Dodatkowe, wygodne i dobrze oświetlone przejście piesze oczywiście nie rozwiązuje kolejnych problemów z dostępnością i „zszyciem” miasta. Tym niemniej, w szerszym kontekście, to bardzo dobra, oddolna inicjatywa.