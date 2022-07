Nordic walking do 8 km od Gdyni. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 9 - 10 lipca

W rejonie góry Donas szlak trójmiejski (żółty pieszy) dodatkowo zdublowany czarnym szlakiem pozwalającym wariantować trasę i dostać się do pętli trolejbusowej. W połowie szlaku wyznaczono odejście prowadzące na górę Donas, co jest alternatywą dla szlaku żółtego przechodzącego przez górę Donas bezpośrednio. Nawiguj

Dystans biegu 9 km.Trasę biegła wzdłuż plaży od mola w Sopocie do Mola w Gdyni Orłowo. W drogę powrotną wybrałem sie Promenadą Królowej Marysieńki, przez Park Kolibki, Park Północny i dalej plażą dobiegłem do Mola w Sopocie. Pogoda nie zachecała do biegania była raczej jesienna, siąpił deszcz i bylo bardzo chłodno, ale nie mogłem sobie odpuścić tej przyjemności pobiegania o 7:00.

Nawiguj