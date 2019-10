Nocny Bieg Świętojański z PKO Bankiem Polskim. Ponad 3,5 tysiąca biegaczy sprawdzi się na ulicach Gdyni w nocnej scenerii miasta

Na liście startowej Nocnego Biegu Świętojańskiego z PKO Bankiem Polskim widnieje ponad 3500 nazwisk (w tym 3300 w biegu głównym). Gdynia po raz kolejny z uśmiechem obchodzić będzie święto ulicy Świętojańskiej.

Miasteczko zawodów oraz start usytuowano w okolicach hali Gdynia Arena. W miasteczku będzie można spotkać ambasadorów programu „PKO Biegajmy razem” – Karolinę Gorczycę oraz Sebastiana Chmarę. Przypomnijmy, że w zeszłym roku w tym niepowtarzalnym klimacie imprezy najszybszy okazał się Marcin Chabowski. Wśród pań zwyciężyła Ukrainka Ołeksandra Szafar.

– Zwycięstwo w Gdyni smakuje szczególnie, bo wychowałem się w tym mieście, a na tutejszych trasach biegałem i trenowałem tysiące razy – mówił wówczas były zawodnik klubu Flota Gdynia, który teraz reprezentuje Pomeranię Szczecinek.

Co ważne, tradycyjnie już osoby zainteresowane mogą włączyć się do charytatywnej akcji biegowej. Tym razem na rzecz Artura. Biegacze mogą przyczepić na koszulkę identyfikator akcji – kartkę z napisem „biegnę dla Artura” (do odbioru w biurze zawodów), a Fundacja PKO Banku Polskiego ich zaangażowanie przeliczy na darowiznę.