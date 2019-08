Nie do wiary! 20-letni Tomasz Sobania pokonał biegiem trasę z Zakopanego do Gdyni. Zaliczył 18 maratonów pod rząd

To się po prostu nie mieści w głowie! Tomasz Sobania kilka dni temu ukończył jedną z najdłużej trwających serii maratonów na świecie. Jego celem było przebiegnięcie dystansu 750 km z Zakopanego aż do Gdyni w 18 dni, co daje nam w przybliżeniu jeden maraton dziennie (41,6 km). To jeden najbardziej spektakularnych, tego typu wyczynów w historii światowego biegania.

A wszystko to, by pomóc zebrać pieniądze na leczenie Dominiki Hawryluk z Knurowa, która musi być stale poddawana bardzo drogiej kuracji.

Półtora roku temu u Dominiki zdiagnozowano złośliwego raka w skutek czego musiała poddać się amputacji piersi. W styczniu 2018 roku została zakwalifikowana do leczenia na Łotwie lekiem im-munoonkolitycznym. Ma on za zadanie przenikać do wnętrza komórek nowotworowych i ujawniać je, aby jej układ immunologiczny mógł je wyniszczać. Niestety, koszty wszystkich badań oraz kuracji, które mają pomóc Dominice, liczone są w tysiącach złotych. Jedną z nich jest comiesięczne przyjmowanie zastrzyków z wirusem. Tylko na to trzeba przeznaczyć 2,5 tys. zł. Na trudny los chorej koleżanki nie pozostał obojętny Tomasz Sobania.

- Miałem okazję się z nią spotkać - przyznaje biegacz z Gliwic. - Usłyszałem,przez co przeszła i postanowiłem, że poprzez mój bieg maratonami przez Polskę jej pomogę.

Przebiegnięcie jednego tylko maratonu, to nie lada wyzwanie. A co dopiero osiemnastu pod rząd! Tomasz Sobania przygotowania do wyprawy przez całą Polskę zaczął wiele miesięcy temu. Starał się biegać od 4 do 5 dni w tygodniu. Wraz z sekcją lekkoatletyczną Piasta Gliwice wybrał się na obóz biegowy w góry, gdzie w trudnych warunkach trenował każdego dnia. Natomiast od kwietnia tego roku starał się biegać 100 km tygodniowo. Jego jedynym „odpoczynkiem” od treningów było uczestnictwo w Rejsie Niepodległości na pokładzie „Daru Młodzieży”.