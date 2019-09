Narodowe Czytanie w Gdyni, na które przybył... Henryk Sienkiewicz! Sprawdźcie sami, co tam się działo! ZDJĘCIA

Ponadto można było zagrać w grę Memory, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w literackiej fotobudzce czy skorzystać z bookcrossingu. O godzinie 11 w Muszli Koncertowej nastąpiło oficjalne otwarcie Narodowego Czytania, organizowane przez Bibliotekę Gdynia. Pierwszy czytającym był wiceprezydenta Gdyni ds. innowacji, Michał Guć, który wybrał fragment „Katarynki” Bolesława Prusa. Pośród czytających była także Olga Kowalska, autorka literackiego bloga „Wielki Buk”. Oczywiście, jak co roku, do czytania mógł zgłosić się każdy. Dlatego wystąpili także czytelnicy i mieszkańcy Gdyni.

Kolejnym punktem programu było czytanie performatywne komplikacji dwóch nowel Brunona Schulza„Mój ojciec występuje do strażaków” oraz „Sachem”Henryka Sienkiewicza w wykonaniu trójmiejskich aktorów. Nie zabrakło także niespodzianki. I to jakiej… spotkania z Henrykiem Sienkiewiczem ! Oczywiście w jego rolę wcielił się aktor Jakub Grzybek. Zachwycona publiczność czynnie brała udział we wszystkich atrakcjach.

- Bardzo mi się podobało i jestem szczęśliwa, że wzięłam udział w tym wydarzeniu - podsumowała Natalia Gromow, dyrektor Biblioteki Gdynia. - Ale przede wszystkim bardzo się cieszę, że tylu ludzi na nie przyszło. Widać, że naprawdę chcemy spotykać się i wspólnie czytać oraz bawić literaturą. I to jest najfajniejsze!