Napis przestrzenny, nowe ławki, uporządkowana zieleń. Tak wyglądał będzie skwer Arki Gdynia dzięki inicjatywie kibiców ZDJĘCIA

Są to dobre informacje nie tylko dla kibiców żółto-niebieskich. Skwer Arki Gdynia zlokalizowany jest w prestiżowej części miasta. Wieńczy końcowy fragment alei Marszałka Piłsudskiego oraz sąsiaduje z najpopularniejszym miejskim deptakiem, bulwarem Nadmorskim. To fantastyczna przestrzeń wypoczynkowa dla mieszkańców, która może też spełniać funkcje piknikowe oraz sportowe.

Potencjał skweru dostrzegł Radosław Roeske, który był autorem zwycięskiego projektu obywatelskiego. Wsparcie udzieliło mu Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki. Na stronie SKGA zachęcano fanów do oddawania głosów na ten projekt. Warto też dodać, że to wcześniej sami kibice wymyślili, aby skwer tuż przy bulwarze Nadmorskim nazwać imieniem ich ukochanego klubu. To fani napisali przed laty wniosek w tej sprawie do Rady Miasta Gdyni, a samorządowcy postanowili go zaakceptować.

