Najwytrwalsi wystartowali w Biegu Morskiego Komandosa w Gdyni ZDJĘCIA

To niewątpliwie najtrudniejszy biegu terenowy w Polsce. Bieg Morskiego Komandosa to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych i militarnych, który na stałe wpisał się do kalendarza imprez biegowych w Polsce. Impreza kierowana jest do szerokiego grona sportowego oraz militarnego, czyli najwytrwalszych żołnierzy, biegaczy, a przede wszystkim twardzieli gotowych spróbować swoich sił na bardzo terenowej trasie urozmaiconej licznymi przeszkodami. Uczestnicy biegną w pełnym umundurowaniu z replikami karabinu szturmowego AKM-47, przez co wydarzenie jest bardzo widowiskowe.

